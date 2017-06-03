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  3. 03 Haziran 2017 13:45

İstanbulda bomba alarmı! Ekipler olay yerinde...

Şile Ağlayan Kayalar Mevkii'nde sahil kenarında mayın tetikleyici sistemi olduğu öğrenilen bir cisim bulundu.Olay yerine bomba imha uzmanları bekleniyor.

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