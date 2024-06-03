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İstanbul'da boya fabrikasında yangın

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İstanbul Silivri'de bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

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