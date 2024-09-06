Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da boya fabrikasında yangın İstanbul'da boya fabrikasında yangın 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 12:36 İstanbul'da Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikasında yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dacd13ce6f380e43069e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ehliyetsiz çocuk sokağı savaş alanına çevirdi Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Deprem sonrası kalıcı konutların inşaatında çalışan işçilerin bu görüntüleri olay oldu Yer: Ankara... Restorana giren ayı masayı silip süpürdü Engin Polat'a tahliye kararı Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Afra Saraçoğlu ve Mina Akdin'den sosyal medyayı sallayan dans şov Çöken binada 150 kişi ölmüştü... Aranırken yakalanan müteahhitten tepki çeken savunma Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti