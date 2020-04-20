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  3. 20 Nisan 2020 08:20

İstanbul’da bu skandal görüntülere ceza yağdı!

İstanbul Esenyurt'ta 4.5 yaşındaki oğlunun kullandığı akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp ilerleyen vatandaşa ceza kesildi.

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