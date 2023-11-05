Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 10:05 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 10:05 Dünyanın kıtalararası tek maratonu olan İstanbul Maratonu bugün koşuluyor. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65473eb7534a8f0f102669c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı İnlerine girildi! 18 bin 500 jandarmayla dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA'yı fırtına durduramadı! Bir uçuş testi daha geçildi