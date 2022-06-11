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  4. İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı

İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı

Üsküdar’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı.

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