İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı

Üsküdar’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı.

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