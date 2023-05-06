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  4. İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Millet İttifakı'nın bugün yapılacak İstanbul mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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