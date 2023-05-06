Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı 06 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 08:55 Millet İttifakı'nın bugün yapılacak İstanbul mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6455ebc8cf5695701b3a51d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Vaatlerini 9 maddede sıraladı Milli elektrikli tren ziyarete açıldı Uzmanı açıkladı- 4,5 altındaki depremler olağan Aşiret düğününde takının hakkını verdiler! Gökten altın yağdı Ankara'da olaylı zirve! Rus ve Ukraynalı yetkililer birbirine girdi İstanbul'da otobana Gaffar Okan pankartı asıldı İstanbul'da gasp çetesine film gibi operasyon İstanbul'da yine bir ev sahibi kiracısına kabusu yaşattı AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri birlikte türkü söyledi