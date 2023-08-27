  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da büyük orman yangını

İstanbul'da büyük orman yangını

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ardından kontrol altına alındı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı
Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli
İstanbul'da kuyudan vahşet çıktı
Menzilcilere, İsmailağacılara, Cübbeli'ye ve tüm cemaat ve tarikatlara tokat gibi sözler
İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var!
Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor
İstanbul'da ağaçlık alanda yangın
17 katlı otelde büyük yangın
Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu