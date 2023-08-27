Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük orman yangını İstanbul'da büyük orman yangını 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 10:45 İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Başıbüyük Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ardından kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eaff128a42340d743bd193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG istasyonunda patlama: 1 ölü, 46 yaralı Suudi Arabistan'da Iggy Azalea'nın konserine ''kalça dansı'' engeli İstanbul'da kuyudan vahşet çıktı Menzilcilere, İsmailağacılara, Cübbeli'ye ve tüm cemaat ve tarikatlara tokat gibi sözler İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var! Öldüren tokat kamerada! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor İstanbul'da ağaçlık alanda yangın 17 katlı otelde büyük yangın Hepsi Grubu'nun Yasemin'i direk dansıyla olay oldu