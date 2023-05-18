İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi tartıştığı arkadaşına kızarak evi ateşe verdi. Pencereden sarkarak bir alt kata inen gencin o görüntüleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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