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İstanbul'da büyük panik! Gemi karaya oturdu

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Zeytinburnu açıklarında demirleyen "Kadriye Ana" isimli yakıt gemisi, fırtına ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. İçerisinde 11 mürettebatın bulunduğu gemi, ekiplerin çalışmaları sonucu geleneksel varagele yöntemiyle kurtarıldı.

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