Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük panik! Gemi karaya oturdu İstanbul'da büyük panik! Gemi karaya oturdu 29 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 07:40 Güncelleme: 29 Kasım 2023 Çarşamba 07:40 Zeytinburnu açıklarında demirleyen "Kadriye Ana" isimli yakıt gemisi, fırtına ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. İçerisinde 11 mürettebatın bulunduğu gemi, ekiplerin çalışmaları sonucu geleneksel varagele yöntemiyle kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6566c0c70189ac9267038063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti! Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi''ne yurt dışı çıkış yasağı talebi Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu Bir fenomen çift hakkında daha soruşturma 7 kayıp denizci için ''TCG Akın'' gemisi devreye girdi Ayılarla burun buruna gelen piknikçiler neye uğradığını şaşırdı Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor