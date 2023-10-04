Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük patlama! Evin kapısını açar açmaz patladı İstanbul'da büyük patlama! Evin kapısını açar açmaz patladı 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 11:00 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:00 İstanbul Kağıthane'de ilaçlandığı öğrenilen bir evde kapı açılır açılmaz büyük bir patlama meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d1bba2996b04b39099763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Kocaeli'nde kimyasal madde patladı; binalar tahliye edildi Ormandan toplayıp üretiyorlar... Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon Yine yağmur yine çökme: Üç yılda 3'üncü kez çöktü! Satala Antik Kenti'nde yeni keşif Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur'' Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü