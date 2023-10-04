  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da büyük patlama! Evin kapısını açar açmaz patladı

İstanbul'da büyük patlama! Evin kapısını açar açmaz patladı

Güncelleme:

İstanbul Kağıthane'de ilaçlandığı öğrenilen bir evde kapı açılır açılmaz büyük bir patlama meydana geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Kocaeli'nde kimyasal madde patladı; binalar tahliye edildi
Ormandan toplayıp üretiyorlar...
Ankara'daki hain saldırı girişimi sonrası 15 ilde dev operasyon
Yine yağmur yine çökme: Üç yılda 3'üncü kez çöktü!
Satala Antik Kenti'nde yeni keşif
Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur''
Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı
Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü