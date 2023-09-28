Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük patlama! İstanbul'da büyük patlama! 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 15:25 Güncelleme: 28 Eylül 2023 Perşembe 15:25 İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama oldu. Ekipler olay yerine sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651570b478a65f6c92766743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada Türkiye'de görülen örümcek türü için kritik açıklama Çanakkale'de sağanak: Bir tekne battı, yollar göle döndü ERİS'ten sonra şimdi de aşıdan kaçabilen PİROLA alarmı! 3 yaşındaki çocuk evde bulduğu tabancayla kendini vurdu İstanbul'da 30 yıldır bitmek bilmeyen kentsel dönüşüm bilmecesi