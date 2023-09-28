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İstanbul'da büyük patlama!

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İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama oldu. Ekipler olay yerine sevk edildi.

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