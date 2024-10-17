Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi İstanbul'da büyük yangın: Alevler geceyi gündüze çevirdi 17 Ekim 2024 Perşembe Saat: 09:01 İstanbul Başakşehir’de bir sitenin çatısında yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, yangın yan binanın çatısına da sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6710a824d2ae9aafdb05ebf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Victor Osimhen, Galatasaray taraftarına müjdeyi verdi Hava buz kesti, ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Vatandaşlar çocuk parkındaki ''sapığı'' yakalayıp çöpe attı Bunun adı kadın seli: Yüzlerce kadın sokağa indi, polis engelleyemedi Ünlü şarkıcı korkudan kendini odaya kitleyip paylaştı: ''İş korkunç boyutlara ulaştı'' Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni şüphe: Harddiskler imha edilmiş Türkiye Malatya depreminde çekilen görüntüyü konuşuyor İstanbul'da trafikte tartışıp, mahallede çatıştılar: Yaralılar var