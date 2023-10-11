Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu 11 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:40 Güncelleme: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:40 İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 2 katlı metruk binadaki yangından yükselen dumanlar nedeniyle D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65266da682c8ec4c6a7d6023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan açıkladı; eğitimde ara tatiller kalkabilir Meryem Uzerli'nin üstsüz pozu ortalığı karıştırdı 95 yaşındaki depremzede terk edilen binada tek başına yaşıyor İsrail, 12 camiyi yerle bir etti İsrail'in Hamas'a yanıtı bu oldu: Taş üstünde taş kalmadı! Fabrika alev topuna dönüştü! İsrail'den kalkan son uçaklar İstanbul'a indi Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu