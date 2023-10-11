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  4. İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu

İstanbul'da büyük yangın! D-100'de trafik durdu

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İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 2 katlı metruk binadaki yangından yükselen dumanlar nedeniyle D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu.

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