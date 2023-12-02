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  4. İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

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Maltepe Cevizli Mahallesi Cebeci Sokakta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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