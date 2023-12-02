Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı 02 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 10:03 Güncelleme: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:03 Maltepe Cevizli Mahallesi Cebeci Sokakta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656ad6a5b187993c39057383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı! Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var Tarladan sofraya gelen tehlike: En fazla Akdeniz'de tespit edildi Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler Trabzon'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı Villa inşaatında can pazarı; işçi göçük altında kaldı İstanbul'da seyir halindeki otomobili taradılar: Yaralılar var Asgari ücret zammı öncesi çalışanların 13 talebi belli oldu