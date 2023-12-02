İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Maltepe Cevizli Mahallesi Cebeci Sokakta bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656ad6a5b187993c39057383" allowfullscreen></iframe>