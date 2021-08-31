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  4. İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı

İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangına havadan müdahale ediliyor.

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