Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 21:50 İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangına havadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612e79faf2d3d004946a6f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin'de ormanda ayıyla selfie Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı Kütahya'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Helikoptere asarak idam mı ettiler? Sosyal medyayı sallayan görüntüler Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor