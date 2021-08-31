İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangına havadan müdahale ediliyor.

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