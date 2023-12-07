Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük yangın İstanbul'da büyük yangın 07 Aralık 2023 Perşembe Saat: 14:15 İstanbul sultangazi'de ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6571a95bdc43eea34c0e1bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail yine mülteci kamplarını bombaladı Ünlü kadın spiker canlı yayında çok kötü yakalandı Çocuklarını İETT otobüsünde unuttuklarını sonra farkettiler Erdoğan Yunanistan'da açıkladı: ''Yeni bir dönem başlıyor'' Türkiye'nin masmavi gizli cennetleri çamurla doldu Bir ünlü oyuncu daha yerel seçimler için aday adayı oldu İstanbul'da trafiğin ambulans umursamaz magandası kamerada Asrın felaketi sonrası konteyner kentten ağlatan görüntüler Amatör balıkçı, depreme denizin altında yakalandı