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İstanbul'da büyük yangın

İstanbul sultangazi'de ayakkabı atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

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