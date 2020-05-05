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  3. 05 Mayıs 2020 16:10

İstanbul'da cadde ve sokaklar hareketlendi!

İstanbul'da haftasonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Pazar ve meydanlarda insan yoğunluğu yaşanırken vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

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