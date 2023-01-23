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İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti!

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İstanbul Esenyurt'ta bir caminin avlusundaki bank üzerinde uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu çift, görevliler tarafından kovuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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