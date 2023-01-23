Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! İstanbul'da cami avlusunda sevişme rezaleti! 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 15:15 Güncelleme: 23 Ocak 2023 Pazartesi 15:24 İstanbul Esenyurt'ta bir caminin avlusundaki bank üzerinde uygunsuz hareketlerde bulunan yabancı uyruklu çift, görevliler tarafından kovuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ce7a575200e4266a076073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yılmaz Güney’in annesinin yıllar önce kaydettiği video ortaya çıktı 600 km uzaktan gelip, depoları boşalttılar İzmir'de korkutan tespit: Zemin çökmesi ortaya çıktı! Burası Batman! Binlerce kişi sokağa dökülüp İsveç'i protesto etti Emily Ratajkowski'nin çıplak çekimi olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı mı ? Yok artık! Bademcik ameliyatında bakın neyi unuttular İstanbul'da büyük operasyon: Binlerce gözaltı var! AK Partili Op. Dr. milletvekili: ''Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım''