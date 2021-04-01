Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı 01 Nisan 2021 Perşembe Saat: 17:00 İstanbul'un Pendik, Tuzla ve Kartal ilçesinde cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6065d20f8b6939078d646333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var! Borsada para batıran işçinin feci sonu! Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada Askıda ekmek, süt, yumurtadan sonra bunu da gördük! Firari FETÖ'cüler böyle yakalandı Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı! Suudi jeti, Husilere ait drone'u böyle vurdu Kadını darp edilmekten kurtardı; saldırıya uğradı!