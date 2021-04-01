  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı

İstanbul'da camiden müzik yayını skandalı

İstanbul'un Pendik, Tuzla ve Kartal ilçesinde cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması tepki çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TEM'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Borsada para batıran işçinin feci sonu!
Liseli kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri şoke etti
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada
Askıda ekmek, süt, yumurtadan sonra bunu da gördük!
Firari FETÖ'cüler böyle yakalandı
Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı!
Suudi jeti, Husilere ait drone'u böyle vurdu
Kadını darp edilmekten kurtardı; saldırıya uğradı!