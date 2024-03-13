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  4. İstanbul'da çamur yağdı; oto yıkamacılar bayram etti

İstanbul'da çamur yağdı; oto yıkamacılar bayram etti

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İstanbul'da, Kuzey Afrika'dan lodosla taşınan toz ve arkasından gelen yağmur çamura dönüştü. Araçlarını temizlettirmek isteyen sürücüler oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

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