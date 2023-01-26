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  4. İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu

İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu

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İstanbul Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı

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