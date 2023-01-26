İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu

İstanbul Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d215ca70b3006d4312c9c3" allowfullscreen></iframe>