Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu İstanbul'da can pazarı! 3'üncü kattan atlayarak kurtuldu 26 Ocak 2023 Perşembe Saat: 08:55 Güncelleme: 26 Ocak 2023 Perşembe 08:55 İstanbul Fatih’te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Yangında bir vatandaş üçüncü kattan atlayarak kurtuldu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d215ca70b3006d4312c9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'a göktaşı mı düştü ? Bu görüntüler olay oldu 51 yaşındaki kadının sır ölümü Malatya'da can pazarı! Halk otobüsü göle uçtu, yaralılar var Malatya'da can pazarı! Halk otobüsü göle uçtu, yaralılar var Cipslerdeki ölü farelerden sonra bir skandal daha: Gizemli siyah cisim ürküttü Başörtülü müzik grubu sosyal medyada tartışma yarattı Tıp fakültesi öğrencisi üretti: ''Birçok hastalığa deva!'' İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü! 50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara