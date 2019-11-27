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  3. 27 Kasım 2019 09:00

İstanbul'da can pazarı ! Kurtulmak için aşağı atladılar

İstanbul Güngören'de 3 katlı bir binanın en üst katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Bazı işçilerin panikle aşağı atladığı yangında biri ağır 5 kişi yaralandı.

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