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  3. 15 Şubat 2021 13:20

İstanbul'da çatıda ''ölümle alay'' eden kişi kamerada

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası çatıya çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar temizlik çalışması yaptı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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