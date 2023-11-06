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İstanbul’da çaycıların dedikodu kavgası kamerada

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İstanbul Çağlayan’da birbirlerinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen iki çaycı sokak ortasında birbirine girdi.

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