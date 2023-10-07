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İstanbul'da cep telefonlu tacizciye meydan dayağı

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İstanbul'da bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken zanlı kadının ve çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine linç edilmek istendi.

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