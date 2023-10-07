Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da cep telefonlu tacizciye meydan dayağı İstanbul'da cep telefonlu tacizciye meydan dayağı 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 11:45 Güncelleme: 07 Ekim 2023 Cumartesi 11:45 İstanbul'da bir kadının gizlice fotoğraflarını çeken zanlı kadının ve çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine linç edilmek istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65211aa4b747e9156b3b1d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esnafa aile boyu saldırı! Baba oğul ortalığı savaş alanına çevirdi Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş İsrail ordusu savaş ilan etti; orta doğu karıştı! Kızılcık Şerbeti'nde Atatürk düşmanlarının suratına tokat gibi vuran sahne Hainlere darbe üstüne darbe! 14 hain daha öldürüldü Neslican Tay’ın annesi anlattı İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu Bunlar taksici değil, bunlar sarı yüzsüz! Kan donduran şiddet kamerada! Yakalayıp yakalayıp dövdü!