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  3. 10 Nisan 2020 11:00

İstanbul'da çevreyolunda pes dedirten görüntüler

Bakırköy D - 100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

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