Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada 28 Mart 2022 Pazartesi Saat: 12:40 İstanbul Maltepe’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 karayolunun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6241828987fa076c433151b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TikTok'unuz batsın sizin! Sınıfta öğretmene yine çirkin saldırı Ciple çarpışan öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var! Eylem planı yapan PKK'lıların mesajları ortaya çıktı Karda cirit nefes kesti İğneada açıklarında mayın tespit edildi Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'yi kilitledi AK Partili isim sığınmacılara verilen ücretsiz sağlık hizmetini yalanladı Nagehan Alçı canlı yayında neo-Nazileri savundu