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  4. İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada

İstanbul'da çevreyolunu boks ringine çevirdiler! Korkunç kavga kamerada

İstanbul Maltepe’de yol verme tartışması yaşayan iki sürücü D-100 karayolunun ortasında araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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