Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da cezaevinden çıkan kişiye skandal karşılama İstanbul'da cezaevinden çıkan kişiye skandal karşılama 21 Aralık 2023 Perşembe Saat: 13:10 Güncelleme: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:10 İstanbul'da cezaevinden tahliye edilen bir kişiye sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup tarafından havaya ateş açılarak karşılandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65840f275e6098d26c0d07f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TİP, kalıcı yaz saati protestosu için sokaktaydı Türk otomotiv devinin elektrikli minibüsü, Tokyo'da test sürüşüne çıktı Trafikte dehşet anları! Arka koltuktaki eşini darbetti 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti Bakan Şimşek'in ''Kimseden para istemedik'' sözlerine tepki yağdı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar