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  4. İstanbul'da cezaevinden çıkan kişiye skandal karşılama

İstanbul'da cezaevinden çıkan kişiye skandal karşılama

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İstanbul'da cezaevinden tahliye edilen bir kişiye sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup tarafından havaya ateş açılarak karşılandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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