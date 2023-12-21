İstanbul'da cezaevinden çıkan kişiye skandal karşılama

İstanbul'da cezaevinden tahliye edilen bir kişiye sokak ortasında meşale ve ateş yakan grup tarafından havaya ateş açılarak karşılandığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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