Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da CHP'li belediyeye canlı yayında gece yarısı baskını İstanbul'da CHP'li belediyeye canlı yayında gece yarısı baskını 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 09:41 Güncelleme: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:41 İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen binalardan gece yarısı canlı yayında tabelalar söküldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ee6a7f8555259490011263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'e makamında tokatlı saldırı kamerada Bahar Candan da tahliye edildi Duruşmada gülücükler dağıtan Bahar Candan cezaevinden de gülücüklerle çıktı Sağanak Trabzon'u boğdu: Hastane tahliye edildi, yaşam durdu, 1 kişi kayıp Okul bahçesinde eli silahlı magandalar dehşet saçtı Sahnede kalp krizi geçiren Metin Arolat hayatını kaybetti Yunan sahil güvenliği Türk karasularına girdi Fon vurgunu iddiasında yeni ifade: Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı Ajet'e ait yolcu uçağı pistten çıktı