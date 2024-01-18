Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! İstanbul'da CHP'li belediyeye rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! 18 Ocak 2024 Perşembe Saat: 11:05 İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi’ne 'rüşvet' operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 22 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a8dbddf0c6dab4150f0ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: THY'nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar Sevgilisinin yanında telefonuna gelen mesaj sonrası araçtan atladı İnşatta ölümüne kavga! Sopalarla birbirlerine girdiler Yabancı uyruklu PKK/KCK firarisi yakalandı Kayseri'de korkutan deprem 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli 60 metre daha uzatılacak 11 ilde DEAŞ operasyonu çok sayıda gözaltı var Meclis'te ''bez parçası'' krizi! AK Partili ve CHP'li isim birbirine girdi İstanbul'da apart otelde büyük yangın