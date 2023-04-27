Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı 27 Nisan 2023 Perşembe Saat: 12:30 İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişinin yakalandığı duyuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644a40ba5f460b1ab7376b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gençlerin meydan muharebesi kamerada! Savunmanın da böylesi! Suç üstü yakalandılar, ''nikah kıyıyorduk'' dediler Sağanak yağış sele neden oldu; otomobil sürüklendi Sağanak yağış tatil cennetini yuttu! Ege'nin incisi sular altında Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: ''Kaptım bu işi'' İzmir'de korku dolu gece; sirenler susmadı Sokak ortasında kızlı erkekli meydan savaşı! Mevzular Açık Mikrofon'da Ali Babacan'a soğuk duş! Binali Yıldırım, muhalefeti ''işgalci'' ilan etti