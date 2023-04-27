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İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada CHP Ataşehir Seçim İrtibat Bürosu'na saldırıp havaya ateş açarak kaçan 6 kişinin yakalandığı duyuruldu.

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