  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da çifte cinayet

İstanbul'da çifte cinayet

Sokakta kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Gökhan D., silahlı saldırıya uğradı. Denli olay yerinde hayatını kaybederken, arabaya bindirilip kaçırılan kız arkadaşı da öldürüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da doktora özel güvenlik dayağı kamerada
Ankara'da sağanak yağış dereyi taşırdı: 11 evi su bastı
İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon
3 kardeş alevlerin içerisinde birlikte can verdi
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü
Fatih Tezcan: ''Daha hiçbir şey bilmiyorsunuz, Sedat Peker hiçbir şey konuşmadı''
Cumhurbaşkanlığı Personel Müdürü, Sayıştay Başkanı oldu
İçi para dolu notu okuyunca hayatının şokunu yaşadı
''Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira'' diyerek ağaçlarını...