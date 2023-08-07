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İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, "7 bela Taner" olarak bilinen kişi olduğu ortaya çıktı. "7 Bela Taner" son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti.

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