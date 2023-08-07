Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü 07 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 14:55 İstanbul Beyoğlu'nda motosikletten ateş edilerek öldürülen kişinin, "7 bela Taner" olarak bilinen kişi olduğu ortaya çıktı. "7 Bela Taner" son olarak polisi ilaçlı meyve suyu ile uyutup hastaneden kaçmasıyla gündeme gelmişti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d0dbb2385353768b701c13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü Esad'ın eşi Esma Esad'tan yıllar sonra bir ilk Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı