İstanbul'da ''çıplak'' soygun kamerada

İstanbul Zeytinburnu’nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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