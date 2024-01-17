Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''çıplak'' soygun kamerada İstanbul'da ''çıplak'' soygun kamerada 17 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 14:40 İstanbul Zeytinburnu’nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Ardından kadınlardan biri yakalanmamak için soyundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a7bcc2cbe733fee501ed23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği İstanbul'un çöle dönen barajı yeniden suyla doldu Düğünde annesine küfür eden yeğenini öldürdü! Cinayet anı kamerada Fahiş kiranın ardından şimdi de fahiş aidat krizi: Yüzde 220 zam yapan var! Motosikletliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı! O anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde sokak köpeği alarmı! Yaşlı kadın kabusu yaşadı Sağanak yağış tarım arazilerini göle çevirdi İstanbul'da ''uyuyakalan'' sürücü trafiği kilitledi