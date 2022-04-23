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İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, belden aşağısı çıplak bir şekilde sokakta yürüdü. Kimliği belirsiz kişi gözaltına alındı.

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