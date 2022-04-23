Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği 23 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:15 İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, belden aşağısı çıplak bir şekilde sokakta yürüdü. Kimliği belirsiz kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6263b5a70e44356cf7427883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı 23 Nisan'da Anıtkabir'de Erdoğan yine yoktu İstanbul'da trafikte maganda dehşeti Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya'da havalandı Şimdi de kar payı dolandırıcılığı ! Mağdurları 80 milyon TL dolandırdılar Bosna Hersek’te 5.7 büyüklüğünde deprem ''Eski başbakan ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelensin'' Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu Antalya'da dehşet! Bebekken kendisini evlatlık veren babasını katletti