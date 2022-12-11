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  4. İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı

İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiğine dair ihbar üzerine olay yerine giden polis düğün sahiplerinin saldırısına uğradı, ortalık bir anda karıştı.

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