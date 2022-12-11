İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiğine dair ihbar üzerine olay yerine giden polis düğün sahiplerinin saldırısına uğradı, ortalık bir anda karıştı.

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