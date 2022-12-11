Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı 11 Aralık 2022 Pazar Saat: 19:55 İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirildiğine dair ihbar üzerine olay yerine giden polis düğün sahiplerinin saldırısına uğradı, ortalık bir anda karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63960b7573e5d126f1285bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mimar Sinan'ın 498 yıllık esiri hala hizmette Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı Teröriste terörist diyemeyen, Öcalan için sokağa çıkan HDP'li vekilden polise tehdit Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''hazine''sini satışa çıkardı Metroda korkunç anlar! Elektrik çarptı, raylara düştü Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan... İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı