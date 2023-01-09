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İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada

İstanbul’da 7 yaşındaki bir taciz ettiği iddia edilen zanlı sokak ortasında darbedilip polis ekiplerine teslim edildi.

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