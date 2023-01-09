Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada İstanbul'da çocuk tacizcisine meydan dayağı kamerada 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 02:00 İstanbul’da 7 yaşındaki bir taciz ettiği iddia edilen zanlı sokak ortasında darbedilip polis ekiplerine teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bb4b04f2b3855eac1dd7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çamlıca Camii'nin otoparkında ''bulunanlara'' inanamayacaksınız! Kadına sokak ortasında tekme tokat dayak! Şikayetçi olmadı! Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi olay oldu: Seni doyurmamı ister misin? Siste 15 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü! Son yıllarda Türkiye'de çekilmiş en acı fotoğraflardan biri Netflix'ten Wednesday müjdesi Barış Manço'nun 2023 hayali yıllar sonra bu video ile ortaya çıktı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı