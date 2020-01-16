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  3. 16 Ocak 2020 14:20

İstanbul'da çocukların 1 TL için ölümle dansı!

İstanbul Esenyurt'ta bir metrobüs durağında dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, mendil satmak için evlerinden çıkan çocuklar seyir halindeki araçların arasına dalıp metrobüs durağına kaçak girdiler.

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