Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çok sayıda adrese şafak baskını İstanbul'da çok sayıda adrese şafak baskını 06 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 08:45 İstanbul'da şafak vakti torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624d28ef395c8c02a24bb5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O İzmir'in ''davulcu ablası''.. ''SİS''tanbul... Sis İstanbul'u yuttu, göz gözü görmedi... Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca kişi tahliye edildi Cübbeli Ahmet'ten iftar incileri: ''Kafalarımıza taş yağmadığı için şükredelim'' Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları İsmail Küçükkaya'yı şoke etti Nisa bebeği terk eden annenin ifadesinde kahreden fuhuş ayrıntısı: Görüntüler ortaya çıktı Sosyal medyadan tepki yağıyor: Müge Anlı'dan Suriyeli kadına vatandaşlık alma sözü Mobilya fabrikasında büyük yangın Ünlü rapçi Goonew'un cesedini sahnede sabitleyip eğlendiler!