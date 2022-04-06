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İstanbul'da çok sayıda adrese şafak baskını

İstanbul'da şafak vakti torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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