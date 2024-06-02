Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çöken binada skandal detaylar İstanbul'da çöken binada skandal detaylar 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 13:36 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665c4b46149aa201d10de993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 12 saat süren kabus: İki ilde ciğerlerimiz yandı Uzmanı açıkladı: El Nino gidiyor, La Nina geliyor İstanbul'da 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada Son bir haftada yüz binlerce sürücüye ceza yağdı İstanbul'da teknede korku dolu anlar 3 ilçede yeniden seçim: Oy verme işlemi başladı