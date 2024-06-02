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İstanbul'da çöken binada skandal detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğini açıkladı.

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