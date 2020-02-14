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İSTANBUL'DA 7 KATLI BİNA ÇÖKTÜ! VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA
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  3. 14 Şubat 2020 15:25

İstanbul'da çöken binadan ilk görüntüler

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir bina çöktü. Boş olduğu belirtilen binanın enkazında kimsenin olup olmadığı araştırılıyor. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

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