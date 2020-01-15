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  3. 15 Ocak 2020 11:05

İstanbul'da çöp ev şaşkınlığı! Tam 20 ton çöp çıktı

Pendik’te bir kadının yaşadığı tek katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler evde gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü.

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