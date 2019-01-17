İstanbul’da çöp kutusunda el bombası ve mermi bulundu
17 Ocak 2019 11:40
İstanbul’da çöp kutusunda el bombası ve mermi bulundu
İstanbul Esenyurt’ta bir sitenin çöp kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu.Olay Esenyurt Zafer Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesindeki çöp kutusu içine bırakılan poşet içindeki mermileri ve el bombasını fark eden temizlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çöp kovasının etrafına güvenlik şeridi çekti....