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İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulunmuş, olayın 14 Mayıs seçimlerinin hemen üstüne gelmesi sosyal medyayı karıştırırken olayın aslı ortaya çıktı.

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