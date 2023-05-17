Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 08:05 İstanbul'un Pendik ilçesinde çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulunmuş, olayın 14 Mayıs seçimlerinin hemen üstüne gelmesi sosyal medyayı karıştırırken olayın aslı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464608f6239d06695447ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR YSK önünde gözaltılar var Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı'' İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı