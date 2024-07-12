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  4. İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı

İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı

İstanbul Avcılar’da çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

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