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  3. 26 Nisan 2017 18:50

İstanbulda çuval içinde ceset bulundu

Sultangazi eski Habibler Mezarlığında çuval içinde erkek cesedi bulundu. Cesedin içinde bulunduğu çuvalın karton toplayıcılarının kullandığı çuvala benzediği görülürken, cesedin üzerinde de darp izleri olduğu belirlendi.

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