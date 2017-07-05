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  3. 05 Temmuz 2017 17:45

İstanbulda DAEŞ ve El-Nusra operasyonunu polis helikopteri görüntüledi

İstanbul’da, terör örgütü DAEŞ ve El-Nusra'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesi 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis helikopteri kamerasına ve polis kamerasına yansıdı.

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