Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı! 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 09:10 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ad7d703e88e67482ca6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında açıkladı: ''AK Parti'nin oyu %28'e düştü'' Yola çıkacaklar dikkat ! Kar yağışı trafiği kilitledi Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e sert sözler İmamoğlu'ndan canlı yayında Mansur Yavaş'a mesaj Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünür müsünüz?' sorusuna dikkat çeken yanıt İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Masumlar Apartmanı'nda Gülben izleyiciyi ekran başına kilitledi Sanem Çelik Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a böyle veda etti İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar