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İstanbul'da DEAŞ baskını: 17 gözaltı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

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