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  3. 19 Mayıs 2017 00:15

İstanbulda DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul polisi Maltepe, Pendik ve Silivri’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Maltepe’deki operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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